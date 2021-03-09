WhatsApp намерен защитить резервные копии чатов 

Популярный мессенджер WhatsApp работает над усилением безопасности и намерен защитить резервные копии чатов паролями. Об этом пишет WABetaInfo.

Сейчас чаты в мессенждере защищены сквозным шифрованием, однако пользователи WhatsApp на могут создавать резервные копии в iCloud и Google Drive, на которые защита не распространяется.

Однако в ближайшее время бэкапы переписок пользователей будут защищены паролем, эта функция уже доступна в бета-версиях, отмечает издание, приведя ряд скриншотов.

«Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашей резервной копии iCloud Drive, вы можете установить пароль, который будет использоваться для шифрования будущих резервных копий», — отмечается на одном из них.

Как сообщал «Рамблер», ранее мессенджер подвергся резкой критике после того, как стало известно, что личные данные пользователей будут направляться в Facebook — компанию, которая контролирует WhatsApp. Ряд пользователей соцсетей нашли в нововведении посягательство на свободу слова и посчитали, что отныне их лишили права на тайну переписки.