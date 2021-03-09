Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

WhatsApp намерен защитить резервные копии чатов 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
WhatsApp намерен защитить резервные копии чатов
Фото: РИА Новости
Популярный мессенджер WhatsApp работает над усилением безопасности и намерен защитить резервные копии чатов паролями. Об этом пишет WABetaInfo.
Сейчас чаты в мессенждере защищены сквозным шифрованием, однако пользователи WhatsApp на могут создавать резервные копии в iCloud и Google Drive, на которые защита не распространяется.
Однако в ближайшее время бэкапы переписок пользователей будут защищены паролем, эта функция уже доступна в бета-версиях, отмечает издание, приведя ряд скриншотов.

«Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашей резервной копии iCloud Drive, вы можете установить пароль, который будет использоваться для шифрования будущих резервных копий», — отмечается на одном из них.

Как сообщал «Рамблер», ранее мессенджер подвергся резкой критике после того, как стало известно, что личные данные пользователей будут направляться в Facebook — компанию, которая контролирует WhatsApp. Ряд пользователей соцсетей нашли в нововведении посягательство на свободу слова и посчитали, что отныне их лишили права на тайну переписки.
При этом руководитель WhtsApp Уилл Кэткарт заверил, что никто не может просматривать диалоги и прослушивать звонки пользователей. Он пояснил, что нововведение необходимо для того, чтобы «помогать разрабатывать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать услуги».
Видео дня. Меган Маркл облила грязью семью принца Гарри в интервью Опре
Комментарии
Наука и техника , Уилл Кэткарт , Google
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
00:37
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
В мире Происшествия
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
01:01
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
Происшествия
Porsche пробил стену паркинга в Москве и повис в воздухе
00:28
Porsche пробил стену паркинга в Москве и повис в воздухе
Происшествия Новости Москвы
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
01:48
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
Происшествия Криминал
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
00:15
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
Происшествия
Ребенка ударило током в московском ТЦ
03:21
Ребенка ударило током в московском ТЦ
Происшествия Новости Москвы
Мужчина «нокаутировал» праздновавшую 8 Марта даму в кафе
01:31
Мужчина «нокаутировал» праздновавшую 8 Марта даму в кафе
Происшествия
10 человек упали с балкона во время драки со священниками
00:48
10 человек упали с балкона во время драки со священниками
Происшествия В мире
Переброска танков ВСУ в Донбасс попала на видео
00:16
Переброска танков ВСУ в Донбасс попала на видео
Армия Войска
Подросток случайно взорвал самодельную бомбу в школе
00:19
Подросток случайно взорвал самодельную бомбу в школе
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение