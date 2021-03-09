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Ночные смены оказались фактором развития рака 

Ferra.ru и ещё 3 6 часов назад
Ночные смены оказались фактором развития рака
Фото: Ferra.ru
Новое исследование показало, что работа в ночную смену может плохо отразиться на здоровье человека. Увеличивается риск развития рака.
Работа в ночную смену вызывает нарушения циркадного ритма. А они могут способствовать изменению экспрессии генов, связанных с ростом опухолей.
В исследовании, кратко о котором рассказывает «Популярная механика», учёные набрали 14 здоровых добровольцев и попросили половину из них «отработать» несколько дневных смен, а другую половину — ночных. Затем участники должны были не спасть 24 часа при постоянном освещении.
Учёные увидели, что ночная смена нарушила циркадные ритмы. Исследователи пришли к выводу, что такой режим работы снижает эффективность процессов репарации ДНК организма.
Учёным предстоит продолжить исследования, чтобы подтвердить выводы.
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