Ночные смены оказались фактором развития рака 

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Новое исследование показало, что работа в ночную смену может плохо отразиться на здоровье человека. Увеличивается риск развития рака.

Работа в ночную смену вызывает нарушения циркадного ритма. А они могут способствовать изменению экспрессии генов, связанных с ростом опухолей.

В исследовании, кратко о котором рассказывает «Популярная механика», учёные набрали 14 здоровых добровольцев и попросили половину из них «отработать» несколько дневных смен, а другую половину — ночных. Затем участники должны были не спасть 24 часа при постоянном освещении.

Учёные увидели, что ночная смена нарушила циркадные ритмы. Исследователи пришли к выводу, что такой режим работы снижает эффективность процессов репарации ДНК организма.

Учёным предстоит продолжить исследования, чтобы подтвердить выводы.