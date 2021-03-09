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В пустыне Сахара нашли осколок древней планеты старше Земли 

ТК «Звезда» и ещё 1 4 часа назад
В пустыне Сахара нашли осколок древней планеты
Фото: A. Irving, публичное достояние
Метеорит Erg Chech 002, который нашли в пустыне Сахара в Алжире в прошлом году, является фрагментом протопланеты. К такому выводу пришли ученые, проведя исследование метеорита.
В частности, как следует из результатов научной работы, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, космическая порода старше Земли, возраст Erg Chech 002 составляет 4,6 миллиарда лет.
По мнению ученых, протопланета начала формироваться из газопылевого облака, однако затем была раздроблена или поглощена более крупными планетами ранней Солнечной системы, такими как Земля, Меркурий или Марс.
Исследователи во главе с геохимиком Жаном-Аликсом Барратом из Университета Западной Бретани во Франции провели химический анализ метеорита и определили, что он появился из частично расплавленного резервуара магмы в коре родительского тела. При этом материнская кора Erg Chech 002 состояла из богатого кремнеземом андезита.
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Наука и техника , Алжир , Франция
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