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SpaceX отложила до 11 марта запуск ракеты со спутниками Starlink 

ТАСС и ещё 2 29 минут назад
SpaceX отложила запуск ракеты со спутниками Starlink
Фото: Reuters
Американская компания SpaceX перенесла на четверг, 11 марта, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом компания сообщила во вторник в Twitter.

"Теперь планируем запуск Starlink на четверг, 11 марта в 03:13 по времени восточного побережья (11:13 мск) — нужно время на дополнительные предстартовые проверки", — говорится в сообщении.

Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания SpaceX провела 4 марта.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд
В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.
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Наука и техника , SpaceX , Нью-Йорк , США
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