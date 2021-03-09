Иммунолог опроверг миф об антителах после прививки от COVID-19

Измерять количество антител после вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции не имеет смысла. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов

Медик пояснил, что измерять титр антител после вакцинации не стоит — это никак не повлияет, иммунный ответ есть, защита все равно есть, ее никак не усилить.

Количественные показатели не дадут представления о степени защиты организма, указал врач. Раз антитела появились — иммунный ответ сформировался.

Следует помнить, что иммунная система состоит из множества компонентов, а соотношение между ними у каждого человека очень индивидуально, добавил Жемчугов.

Специалист подтвердил, что количество антител в организме после вакцинации или болезни со временем неизбежно сокращается, однако человек все равно остается под защитой.

— Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте за два-три дня, максимум, — рассказал Жемчугов.

Медик также заявил, что измерить количество антител имеет смысла, если человек планирует вакцинироваться после перенесенного заболевания не более полугода назад, можно посмотреть, каков титр антител, сообщает радио Sputnik