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Иммунолог объяснил, имеет ли значение количество антител к COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 2 15 минут назад
Иммунолог опроверг миф об антителах после прививки от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Измерять количество антител после вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции не имеет смысла. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Медик пояснил, что измерять титр антител после вакцинации не стоит — это никак не повлияет, иммунный ответ есть, защита все равно есть, ее никак не усилить.
Количественные показатели не дадут представления о степени защиты организма, указал врач. Раз антитела появились — иммунный ответ сформировался.
Следует помнить, что иммунная система состоит из множества компонентов, а соотношение между ними у каждого человека очень индивидуально, добавил Жемчугов.
Специалист подтвердил, что количество антител в организме после вакцинации или болезни со временем неизбежно сокращается, однако человек все равно остается под защитой.

— Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте за два-три дня, максимум, — рассказал Жемчугов.

Медик также заявил, что измерить количество антител имеет смысла, если человек планирует вакцинироваться после перенесенного заболевания не более полугода назад, можно посмотреть, каков титр антител, сообщает радио Sputnik.
Ранее эпидемиолог объяснил, почему может опаздывать иммунный ответ на вакцину от COVID-19.
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Наука и техника , Владислав Жемчугов , ИА Sputnik , Москва
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