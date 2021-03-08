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Xiaomi научит смартфон заряжаться за считанные минуты 

Профиль и ещё 2 23 часа назад
Xiaomi научит смартфон заряжаться за считанные минуты
Фото: Xiaomi
Китайская компания Xiaomi занялась разработкой смартфона, способного заряжаться от сетевого устройства нового типа до 100% процентов за несколько минут. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает портал GSMArena со ссылкой на инсайдеров.
Презентация нового гаджета, который будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью в 200 Вт, запланирована на второе полугодие. Не исключено, что выход этой модели может состояться и раньше — опцию может получить флагман Xiaomi Mi 11 Ultra.
В прошлом году компания уже продемонстрировала смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, у которого зарядный блок обеспечивал мощность 120 Вт. В этому году гаджеты с аналогичными зарядками уже представили Vivo и Nubia.
Ранее сообщалось, что смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra получил сертификацию в Индонезии. Особенностью нового флагмана стала камера. По информации инсайдеров, туда установят ISOCELL GN2 от Samsung с разрешением 50 Мп. Вторая камера будет широкоугольной и получит 48 Мп, а "телевик" с таким же разрешением обеспечит пятикратный оптический зум.
Третьего марта источник раскрыл характеристики самой дешевой модели линейки Xiaomi Mi 11. Он должен поступить в продажу в ближайшее время. Во всем мире гаджет выйдет под названием Xiaomi Mi 11 Lite, а у себя на родине он может получить название Xiaomi Mi 11 Youth Edition.
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Наука и техника , Индонезия
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