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В комете нашли важный компонент для органической жизни 

Ferra.ru 34 минуты назад
В комете нашли компонент для органической жизни
Фото: Ferra.ru
Телескоп NASA обсерватории SOFIA обнаружил в веществе ледяной кометы, которая в 2016 году пролетела мимо Земли, важный компонент для органической жизни — углерод.
В NASA говорят, что кометы могли доставлять углерод на планеты во время раннего формирования нашей Солнечной системы.

«Мы до сих пор не уверены, могла ли Земля уловить достаточно углерода сама по себе во время своего формирования, поэтому богатые углеродом кометы могли быть важным источником этого элементы, который привёл к жизни, какой мы её знаем», — рассказали учёные.

Исследователи изучали комету Каталину, которая берёт своё начало в далёком Облаке Оорта. Такие кометы в прошлом могли сталкиваться с Землёй и оставлять на ней своё вещество.
Теперь учёным нужно изучить больше комет, чтобы подтвердить свою гипотезу.
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Наука и техника , NASA
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