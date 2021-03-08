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Создана система передачи данных в 10 раз быстрее USB 

Ferra.ru 43 минуты назад
Новая система передачи данных будут в 10 раз быстрее USB
Фото: Ferra.ru
Исследователи разработали систему передачи данных, которая способна передавать информацию со скоростью в 10 раз большей, чем по USB. Система соединяет мощные чипы полимерным кабелем толщиной с прядь волос. Новая разработка может повысить энергоэффективность центров обработки данных.
Как отметили авторы исследования, сейчас происходит взрывной рост объёма информации, передаваемой между компьютерными чипами. И большинство данных передаётся по обычным медным проводам. Однако такие провода потребляют много энергии.
Альтернативой медному проводу является оптоволоконный кабель, хотя и у него есть свои проблемы. Оптоволокно использует фотоны, но компьютерные чипы обычно плохо взаимодействуют с ними.
Новый канал передачи данных же использует преимущества как медных, так и оптоволоконных кабелей, но при этом устраняет их недостатки. Пропускная способность здесь достигает 105 гигабит в секунду.
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