Российские космонавты ликвидируют утечки воздуха на МКС 

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Экипаж Международной космической станции (МКС) устраняет вторую трещину в российском модуле «Звезда», которая привела к утечке воздуха. О новом этапе работ на МКС известно из переговоров космонавтов с наземными службами. Трансляцию ведет NASA , отмечает РИА Новости.

«У нас предстоит трехдневная работа по герметизации (второй трещины — прим. НСН)», — поставил задачу специалист Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса».

Также 8 марта экипаж обсудит со специалистами ЦУПа полный план ремонтно-восстановительных работ на МКС, связанных с ликвидацией разгерметизации. Космонавтам предстоит нанести герметик и заплаты. Для этого потребуется подготовить необходимое оборудование для обработки поверхности модуля, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно, что космонавты заделали первую трещину в российском модуле МКС.