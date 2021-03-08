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Huawei P50 станет первым смартфоном с предустановленной системой HarmonyOS 

Ferra.ru 1 час назад
Huawei P50 станет первым смартфоном с предустановленной HarmonyOS
Фото: Ferra.ru
После того, как США ввели санкции Huawei анонсировала создание собственной операционной системы на замену Android — HarmonyOS (Hongmeng OS). Она уже готова для работы на смартфонах. Источники сообщают, что грядущий флагман Huawei P50 станет первым смартфоном с предустановленной HarmonyOS.
Сообщается, что Huawei уже завершила тестирование Harmony OS 2.0 beta 2 для разработчиков. Если верить источникам, данная версия операционки работает плавно на Huawei P50. Кроме того, известно, что Harmony OS 2.0 beta 3 для разработчиков уже готова.
Источники пишут, что Huawei P50, очевидно, станет первым смартфоном с предустановленной фирменной операционной системой.
Напомним, анонс новой серии смартфонов ожидается в марте этого года. Ранее представитель Huawei подтвердил, что компания выпустит первый телефон с предустановленной HarmonyOS в первом квартале 2021 года.
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Наука и техника , США
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