После того, как США ввели санкции Huawei анонсировала создание собственной операционной системы на замену Android — HarmonyOS (Hongmeng OS). Она уже готова для работы на смартфонах. Источники сообщают, что грядущий флагман Huawei P50 станет первым смартфоном с предустановленной HarmonyOS.

Сообщается , что Huawei уже завершила тестирование Harmony OS 2.0 beta 2 для разработчиков. Если верить источникам, данная версия операционки работает плавно на Huawei P50. Кроме того, известно, что Harmony OS 2.0 beta 3 для разработчиков уже готова.

Источники пишут, что Huawei P50, очевидно, станет первым смартфоном с предустановленной фирменной операционной системой.

Напомним, анонс новой серии смартфонов ожидается в марте этого года. Ранее представитель Huawei подтвердил, что компания выпустит первый телефон с предустановленной HarmonyOS в первом квартале 2021 года.