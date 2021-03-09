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Раскрыты подробности о камере iPhone 2021 года 

Ferra.ru и ещё 3 3 часа назад
Раскрыты подробности о камере iPhone 2021 года
Фото: Ferra.ru
Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) раскрыл подробности о камере iPhone 2021 года. По его словам, перископную камеру в новинке можно не ждать. Apple не добавит её до 2023 года.
В следующем году можно ждать промежуточный шаг Apple на пути к перископным объективам. По информации аналитика, iPhone 2022 года получал обновлённую оптику в телефото модуле. Основная камера тоже будет улучшена с 7P объектива до 8P. Это должно улучшить оптические показатели на 10-20%.
iPhone 2021 года получат усовершенствованный сверхширокоугольный объектив. Это позволит сделать снимки ярче, а также улучшить автофокус. Улучшения ожидаются как минимум в модели iPhone 13 Pro.
Также Куо рассказал, что из смартфонов Apple 2021 года никуда не денется Face ID. Но Apple изменит аппаратную часть технологии — будет использовать пластиковую линзу вместо стеклянной.
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Наука и техника , Apple
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