Раскрыты подробности о камере iPhone 2021 года 

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) раскрыл подробности о камере iPhone 2021 года. По его словам, перископную камеру в новинке можно не ждать. Apple не добавит её до 2023 года.

В следующем году можно ждать промежуточный шаг Apple на пути к перископным объективам. По информации аналитика, iPhone 2022 года получал обновлённую оптику в телефото модуле. Основная камера тоже будет улучшена с 7P объектива до 8P. Это должно улучшить оптические показатели на 10-20%.

iPhone 2021 года получат усовершенствованный сверхширокоугольный объектив. Это позволит сделать снимки ярче, а также улучшить автофокус. Улучшения ожидаются как минимум в модели iPhone 13 Pro.

Также Куо рассказал, что из смартфонов Apple 2021 года никуда не денется Face ID. Но Apple изменит аппаратную часть технологии — будет использовать пластиковую линзу вместо стеклянной.