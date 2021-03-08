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РФПИ планирует производить «Спутник V» в Италии 

Газета.Ru и ещё 5 3 минуты назад
Россия планирует производить «Спутник V» в Италии
Фото: РИА Новости
Российский фонд прямых инвестиций ведет переговоры с правительством Италии по вопросу производства вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

"Мы ведем переговоры с правительством Италии. Есть много регионов с энтузиазмом относящихся к "Спутнику V", которые хотели бы производить его у себя", — рассказал Дмитриев.

Он добавил, что РФПИ намерена сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины в Италии. Ранее глава итальянского министерства здравоохранения Роберто Сперанца оценил возможность применения российской вакцины от COVID-19.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
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Наука и техника , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Италия
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