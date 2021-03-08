Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A72 получит стереодинамики впервые в серии 

В сети появилось очень много интересной информации о новом недорогом смартфоне Samsung — Samsung Galaxy A72. На удивление, речь не только о возможностях камеры новинки, но также и о его уникальной особенности для серии.

Так, смартфон первой в линейке получит стереодинамики, пишет SamMobile. Также устройству приписывают чип Snapdragon 720G и улучшенную технологию звучания Dolby Atmos. Вместе с тем Galaxy A72 оснастят 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 90 Гц и от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной.

Ёмкость аккумулятора новинки — 5000 мАч, при этом будет и поддержка быстрой зарядки (25 Вт). Смартфону также предсказывают защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Что же до камеры новой недорогой новинки Samsung, то устройство получит основной квадромодуль (на 64, 12, 8 и 5 Мп). А также одинарную селфи-камеру на 32 Мп.

Когда именно новинка будет представлена — неизвестно. Но учитывая, что о Galaxy A72 известно так много, случиться анонс должен в самое ближайшее время.