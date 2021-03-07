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Москва

Bloomberg: Мир ждет глобальный кризис из-за ПО Microsoft 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Bloomberg: Мир ждет глобальный кризис из-за ПО Microsoft
Фото: nsn.fm
Десятки тысяч компаний в мире могут пострадать из-за уязвимости, выявленной в программном обеспечении (ПО) Microsoft. Оборудование может быть заражено вирусами или атаковано с целью похищения данных пользователей, сотрудников, организаций. Об этом сообщает Bloomberg.
Microsoft, в свою очередь, признала четыре критических уязвимости нулевого дня в сервисе для обмена сообщениями. В компании призвали пользователей немедленно обновить программное обеспечение, пишет Газета.ru.
Microsoft поставила под угрозу десятки тысяч компаний
От хакеров, связанных, по данным агентства, с властями КНР, уже пострадали не менее 60 тысяч компаний. Большая часть жертв — фирмы малого или развивающегося бизнеса. Американская компания по кибербезопасности на условиях анонимности также заявила, что подверглась хакерской атаке из-за уязвимости ПО Microsoft, отмечает Lenta.ru.
Хотя компания выпустила обновление, устраняющее уязвимость, специалисты по кибербезопасности считают, что необходимо выполнить системный анализ ПО, подверженному взлому, чтобы устранить потенциальные угрозы. Так, отмечается, что использовании сервиса Microsoft Exchange высока вероятность взлома данных компании или пользователя.
В Белом доме готовят ответные меры на кибератаки хакеров.
Ранее главный редактор журнала «Хакер» Илья Русанен в беседе с НСН признался, что на самом деле установить преступников не составляет никакого труда. «Реально ли установить, кто причастен к взлому? Разумеется! При несанкционированном доступе к серверу всегда будут оставаться следы в виде логинов, вплоть до канального уровня — откуда и как заходили. Всю историю проникновения при всём желании закрыть невозможно — можно посчитать активность и исходя из этого понять, откуда ноги растут», — отметил эксперт.
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Комментарии 4
Наука и техника , Microsoft , Газета.Ru , Bloomberg , Lenta.ru , Китай
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