Создатели «Спутника V» требуют извинений от регулятора ЕС 

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Создатели российской вакцины «Спутник V» требуют извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Австрии по примеру Венгрии.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативнReutersпроцесс экспертизы ЕМА», — говорится в Twitter российской вакцины.

В заявлении подчеркивается, что европейский регулятор «не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине».