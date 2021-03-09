Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Создатели «Спутника V» требуют извинений от регулятора ЕС 

RT на русском и ещё 6 44 минуты назад
Создатели «Спутника V» требуют извинений от регулятора ЕС
Фото: Reuters
Создатели российской вакцины «Спутник V» требуют извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Австрии по примеру Венгрии.

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативнReutersпроцесс экспертизы ЕМА», — говорится в Twitter российской вакцины.

В заявлении подчеркивается, что европейский регулятор «не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине».
Ранее сообщалось, что РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.
Видео дня. Взрыв газа обрушил жилой дом под Серпуховом
RT на русском: последние новости
Генетик оценил сообщения о возможной связи COVID-19 с группой крови Генетик оценил сообщения о возможной связи COVID-19 с группой крови Башар Асад и его супруга заболели коронавирусом Башар Асад и его супруга заболели коронавирусом Онищенко прокомментировал появление мутаций коронавируса Онищенко прокомментировал появление мутаций коронавируса
Наука и техника , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций , Австрия , Италия , Китай , Париж , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
00:47
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
Происшествия
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
03:19
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
02:59
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
Общество
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
00:33
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение