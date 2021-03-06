Определён процессор, который невозможно взломать 

Несколько лет назад исследователи из Мичиганского университета анонсировали невзламываемый компьютерный процессор Morpheus. Управление перспективных исследовательских проектов ( DARPA Министерства обороны США решило проверить процессор: собрало более 500 лучших экспертов по кибербезопасности, и они попытались взломать Morpheus. Однако им это не удалось.

Morpheus был разработан так, чтобы перестраивать ключевые сегменты своего кода и данные десятки раз в секунду, превращая любую уязвимость в «пустышку» для хакеров.

Взлом Morpheus был частью программы Finding Exploits to Thwart Tampering (FETT), организованной DARPA, Министерством обороны США и платформой Synack. Участник также должны были взломать аналогичные решения, разработанные Массачусетским технологическим институтом, Кембриджским университетом, Lockheed Martin и некоммерческим техническим институтом SRI International.