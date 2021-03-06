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Определён процессор, который невозможно взломать 

Ferra.ru 1 час назад
Определён процессор, который невозможно взломать
Фото: Ferra.ru
Несколько лет назад исследователи из Мичиганского университета анонсировали невзламываемый компьютерный процессор Morpheus. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США решило проверить процессор: собрало более 500 лучших экспертов по кибербезопасности, и они попытались взломать Morpheus. Однако им это не удалось.
Morpheus был разработан так, чтобы перестраивать ключевые сегменты своего кода и данные десятки раз в секунду, превращая любую уязвимость в «пустышку» для хакеров.
Взлом Morpheus был частью программы Finding Exploits to Thwart Tampering (FETT), организованной DARPA, Министерством обороны США и платформой Synack. Участник также должны были взломать аналогичные решения, разработанные Массачусетским технологическим институтом, Кембриджским университетом, Lockheed Martin и некоммерческим техническим институтом SRI International.
В испытаниях выстоял только Morpheus. Один из экспертов признал, что сегодняшний подход к устранению ошибок безопасности по одной — проигрышная игра. С Morpheus, даже если хакер обнаруживает баг, информация, необходимая для его использования, исчезает в течение миллисекунд.
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Наука и техника , DARPA , Пентагон
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