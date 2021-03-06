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Москва

В Москве экстремалы спрыгнули с 52-го этажа 

Газета.Ru 1 час назад
В Москве экстремалы спрыгнули с 52-го этажа
Фото: Газета.Ru
В столичном районе Раменки несколько экстремалов спрыгнули с парашютом с 52-го этажа ЖК «Небо». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На видео человек спрыгивает с высоты. Он пролетает несколько этажей, после чего раскрывается парашют. Вскоре после инцидента экстремалов задержала полиция. Правоохранители выясняют, как правонарушители попали на крышу.
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Наука и техника , Москва
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