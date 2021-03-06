Телеканал «Роскосмоса» рассказал о пришельцах

Запущенный 4 марта телеканал «Первый космический», за создание которого отвечают «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ», начал свое вещание с рассказа о пришельцах с Венеры и грядущем апокалипсисе. Примеры на своем сайте привел популярный блогер Илья Варламов

В пресс-релизе госкорпорации говорилось , что основой контента нового канала станут научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, новости российской космической отрасли, а также тематические художественные и документальные фильмы.

Анонсировалась трансляция прямых запусков российских ракет и включения из космоса. Предполагалось, что «Первый космический» объединит научный подход и доступность повествования.

Однако канал, задуманный как аналог американского NASA TV, в первые дни показывал сериал «Тайны космоса», названный документальным. К его содержанию у блогера возникли вопросы.

В первой серии, посвященной Венере, приглашенные эксперты рассказывают об обитающих в песках планеты существах, что похожи на скорпионов, и странных каналах в виде буквы «Н». Гость программы Виктор Архангельский, названный в титрах доктором философии, на основании снимков планеты делает вывод, что эти каналы являются дорогами погибших цивилизаций.

В своей аргументации он опирается на Платона и древнеегипетские предания, где говорится о правлении богов. По версии Архангельского, мифы описывают реальные события, а боги Асирис, Хор, Исида были пришельцами с Венеры.

Другие участники передачи со ссылкой на неназванных американских биологов говорили о кровавом дожде на основе «космических частиц, которые лишены земного ДНК». По их утверждению, темные пятна на снимках Венеры — это микроскопические существа, которые могут быть ответственны за самые страшные эпидемии на Земле.

Во второй серии фильма Алексей Диашев, генеральный директор НИИ нацбезопасности (автономная некоммерческая организация), рассказал о «земных аналогах черных дыр» — гигантских резервуарах воды под землей, которая выходит на поверхность и становится причиной потопов, подобных описанному в Библии. В целом выпуск посвящен изменениям климата и бедствиям, которые они приносят. Авторы фильма описывают грядущий апокалипсис и утверждают, что Россия уже готова встретить его с помощью уникального комплекса из стали в Красноярске, получившего название БИОС-3.