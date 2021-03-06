Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Телеканал «Роскосмоса» рассказал о пришельцах с Венеры и апокалипсисе 

Lenta.ru 23 минуты назад
Телеканал «Роскосмоса» рассказал о пришельцах
Фото: РИА Новости
Запущенный 4 марта телеканал «Первый космический», за создание которого отвечают «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ», начал свое вещание с рассказа о пришельцах с Венеры и грядущем апокалипсисе. Примеры на своем сайте привел популярный блогер Илья Варламов.
В пресс-релизе госкорпорации говорилось, что основой контента нового канала станут научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, новости российской космической отрасли, а также тематические художественные и документальные фильмы.
Анонсировалась трансляция прямых запусков российских ракет и включения из космоса. Предполагалось, что «Первый космический» объединит научный подход и доступность повествования.
Однако канал, задуманный как аналог американского NASA TV, в первые дни показывал сериал «Тайны космоса», названный документальным. К его содержанию у блогера возникли вопросы.
В первой серии, посвященной Венере, приглашенные эксперты рассказывают об обитающих в песках планеты существах, что похожи на скорпионов, и странных каналах в виде буквы «Н». Гость программы Виктор Архангельский, названный в титрах доктором философии, на основании снимков планеты делает вывод, что эти каналы являются дорогами погибших цивилизаций.
В своей аргументации он опирается на Платона и древнеегипетские предания, где говорится о правлении богов. По версии Архангельского, мифы описывают реальные события, а боги Асирис, Хор, Исида были пришельцами с Венеры.
Другие участники передачи со ссылкой на неназванных американских биологов говорили о кровавом дожде на основе «космических частиц, которые лишены земного ДНК». По их утверждению, темные пятна на снимках Венеры — это микроскопические существа, которые могут быть ответственны за самые страшные эпидемии на Земле.
Во второй серии фильма Алексей Диашев, генеральный директор НИИ нацбезопасности (автономная некоммерческая организация), рассказал о «земных аналогах черных дыр» — гигантских резервуарах воды под землей, которая выходит на поверхность и становится причиной потопов, подобных описанному в Библии. В целом выпуск посвящен изменениям климата и бедствиям, которые они приносят. Авторы фильма описывают грядущий апокалипсис и утверждают, что Россия уже готова встретить его с помощью уникального комплекса из стали в Красноярске, получившего название БИОС-3.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков защитил от критики главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он признал, что от госкорпорации ждут прорывов и сенсаций, но подчеркнул, что работа должна вестись поступательно. По словам Пескова, те, кто критикуют Рогозина, не обладают профессиональной информацией о ситуации в космической отрасли.
Видео дня. Андрей Малахов сдал продажных звёзд, раскрыл их гонорары и рассказал, как они попадают в рабство
Последние новости
Премьер Словакии отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины Премьер Словакии отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины Россия и Франция тайно выслали дипломатов Россия и Франция тайно выслали дипломатов Эксперт призвал удалить со смартфона одно очень опасное приложение Эксперт призвал удалить со смартфона одно очень опасное приложение
Комментарии 5
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Илья Варламов , Роскосмос , NASA , Красноярск , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
00:24
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
В мире Происшествия
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
00:41
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
Общество
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
00:45
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
Общество
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение