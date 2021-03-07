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Москва

Раскрыты подробности о первой российской миссии на Венеру 

Lenta.ru и ещё 2 45 минут назад
Первая российская миссия на Венеру получила финансирование
Фото: Reuters
Руководитель института космических исследований РАН Лев Зеленый раскрыл подробности о первой российской миссии на Венеру. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Зеленый рассказал, что проектирование аппарата «Венера-Д» и разработка комплексной программы исследований планеты получили финансирование на два года вперед. Он отметил, что в рамках данной миссии будут обсуждаться следующие проекты. По словам ученого, планируется, что это будет не одна только миссия, а комплексная программа дальнейших исследований.
Ранее сообщалось, что Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере. Представитель Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина заявил, что российская программа исследования Венеры включает три миссии в 2029-2034 годах. Первая из них — «Венера-Д» с запуском в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы планеты.
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Наука и техника , Наука , Лев Зеленый , РАН , РИА Новости
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