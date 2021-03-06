Рогозин поблагодарил США за «пинок»

"Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса", — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
"И за это нужно партнёрам сказать спасибо", — добавил он.
"Ну вот, собственно, и всё, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза "прошлая ценовая политика была направлена на "стимулирование рынка"". Когда рынок "отстимулировали", т.е. зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия всё равно сохраняется)", — написал он.