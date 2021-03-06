Рогозин поблагодарил США за «пинок»

"Ну вот, собственно, и всё, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза "прошлая ценовая политика была направлена на "стимулирование рынка"". Когда рынок "отстимулировали", т.е. зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия всё равно сохраняется)", — написал он.