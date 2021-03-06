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Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек на пуски ракет 

РИА Новости 20 минут назад
Рогозин поблагодарил США за «пинок»
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил США за "пинок" — стимулирование сокращения затрат в российской ракетно-космической отрасли в след за демпингом США на рынке пусковых услуг.

"Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса", — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

"И за это нужно партнёрам сказать спасибо", — добавил он.

Так он прокомментировал информацию, что НАСА подняло в разы стоимость услуг по доставке грузов.

"Ну вот, собственно, и всё, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза "прошлая ценовая политика была направлена на "стимулирование рынка"". Когда рынок "отстимулировали", т.е. зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия всё равно сохраняется)", — написал он.

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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA
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