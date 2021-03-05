Искусственный интеллект научился создавать привлекательных людей 

Исследователи смогли заставить искусственный интеллект (ИИ) понять, какие лица кажутся людям привлекательными. Теперь компьютер может самостоятельно генерировать изображения людей, которые кажутся красивыми другим.

Работа принадлежит учёным Хельсинкского университета и Копенгагенского университета. Исследователи использовали элементы искусственного интеллекта, чтобы интерпретировать сигналы мозга. Затем они объединили полученный интерфейс мозг-компьютер с генеративной моделью искусственных лиц. Это позволило компьютеру создавать изображения лиц, которые казались привлекательными конкретному человеку.

Во время исследования сначала были сгенерированы сотни искусственных портретов. Изображения затем показали 30 добровольцам. Их попросили обратить внимание на лица, которые они находили привлекательными. В то же время сигналы мозга участников регистрировались с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Данные ЭЭГ проанализировали с помощью методов машинного обучения. В итоге компьютер смог объединять в одном лице всё, что казалось каждому отдельному добровольцу привлекательным. Точность системы достигла 80%.