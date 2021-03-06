Разработан метод точного определения биологического возраста 

Гены человека — ключ к определению его точного биологического возраста. Биологи из Кёльнского университета создали специальный метод определения этого показателя по экспрессии генов — транскриптому.

Учёные назвали его «бинаризованные часы транскриптомного старения», или сокращённо BiT, сказано в материале научного журнала Aging Cell.

Как пишут исследователи, раньше для выяснения биологического возраста использовался анализ ДНК человека. Но авторы нового метода Дэвид Мейер и Бьерн Шумахер решили использовать набор генов, считываемых из ДНК при производстве белков.

Для эксперимента генетики взяли круглого червя-нематоду Caenorhabditis elegans, продолжительность жизни генов которого точно известна, и облучили его ультрафиолетом. Также они определённым образом влияли на его питание.

Они выяснили при помощи математического анализа экспрессии генов и изменений продолжительности жизни червя, сколько времени он ещё проживёт. Более того, медики смогли точно сказать, какие процессы замедляли его старение, а какие — ускоряли.

По итогам исследования они заявили, что метод BiT основан исключительно на активности генов, а значит, применим к любому организму.

Измерение биологического возраста важно для определения влияния окружающей среды, диеты или лечения на процесс старения и развитие возрастных заболеваний, — подчеркнули учёные.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) запатентовали способ, позволяющий определить человека, который с большой вероятностью доживёт до векового юбилея. При этом медицинские знания, сбор анамнеза или присутствие самого пациента не требуются.