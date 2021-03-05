Браузер Chrome начнут обновлять ещё чаще 

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Google объявила, что начнёт выпускать обновления для браузера Chrome чаще — раз в четыре недели. Сейчас апдейты приходят каждые шесть недель.

Благодаря нововведению Chrome становится похож на конкурента — Firefox. Последний тоже обновляется раз в месяц с начала предыдущего года.

Google также решила подсобить корпоративным клиентам, которые, возможно, не хотят видеть обновлять браузер так часто. Компания добавила опцию Extended Stable, которая позволяет получать обновления каждые восемь недель.

Google планирует перейти на новый четырёхнедельный цикл обновлений, начиная с версии Chrome 94 в третьем квартале 2021 года.

Недавно также стало известно, что Google откажется от технологий отслеживания после отключения сторонних файлов cookie в течение двух лет.