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Суд приостановил строительство на космодроме Восточный 

News.ru 28 минут назад
Суд приостановил строительство на космодроме Восточный
Фото: roscosmos.ru
Строительство стартового комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный приостановлено на 90 суток. Такое решение принял Амурский областной суд.

Суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение „Казань“ к административной ответственности за совершение правонарушения, — цитирует сообщение РИА Новости.

Статья, по которой ООО „Казань“ привлекли к ответственности, относится к такому нарушению, как продолжение работ до составления актов об устранении ранее выявленных недостатков. Решение может быть обжаловано в течение десяти дней, отмечается в документе.
Отмечается, что несмотря на решение Арбитражного суда Амурской области, производственно-строительная организация „Казань“ сообщает о продолжении работ на космодроме. В пресс-службе организации заявили, что обжалуют решение.

Что касается судебного разбирательства, стоит обратить внимание, что прежде всего речь идёт о несвоевременно поданных документах. Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков, — сообщили в компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ поручило проверить контракт на строительство стартового комплекса для ракет „Ангара“ на космодроме Восточный. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Такое распоряжение он дал Казначейству России. Оно должно „обеспечить проведение проверок информации“ о сроках поставки товаров.
При этом Роскосмос должен обеспечить включение в госконтракты условий о проведении указанных проверок территориальным органом Казначейства.
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Комментарии
Наука и техника , Михаил Мишустин , Роскосмос , Правительство РФ , РИА Новости , Амурская Область
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