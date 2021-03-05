Суд приостановил строительство на космодроме Восточный 

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Строительство стартового комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный приостановлено на 90 суток. Такое решение принял Амурский областной суд.

Суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение „Казань“ к административной ответственности за совершение правонарушения, — цитирует сообщение РИА Новости.

Статья, по которой ООО „Казань“ привлекли к ответственности, относится к такому нарушению, как продолжение работ до составления актов об устранении ранее выявленных недостатков. Решение может быть обжаловано в течение десяти дней, отмечается в документе.

Отмечается, что несмотря на решение Арбитражного суда Амурской области, производственно-строительная организация „Казань“ сообщает о продолжении работ на космодроме. В пресс-службе организации заявили, что обжалуют решение.

Что касается судебного разбирательства, стоит обратить внимание, что прежде всего речь идёт о несвоевременно поданных документах. Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков, — сообщили в компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ поручило проверить контракт на строительство стартового комплекса для ракет „Ангара“ на космодроме Восточный. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин . Такое распоряжение он дал Казначейству России. Оно должно „обеспечить проведение проверок информации“ о сроках поставки товаров.