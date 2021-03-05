NASA повысило стоимость доставки грузов на МКС в 7 раз

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Американское космическое агентство NASA с 25 февраля подняло стоимость коммерческой доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте организации.

По информации организации, повышенный тариф начал действовать еще в феврале. Кроме того, ценовая политика 2019 года не отражала в полном объеме стоимость использования ресурсов NASA.

«Она была направлена на стимулирование рынка, и ее планировалось скорректировать», — говорится на сайте организации.

Доставка 1 кг увеличилась с $3 тыс. до $20 тыс., а возвращение груза на Землю изменилось с $6 тыс. до $40 тыс.

Кроме того, час пребывания астронавта на МКС, занимающегося коммерческими экспериментами, теперь стоит $130 тыс.

Ранее в NASA назвали самое серьезное происшествие в космосе за пять лет.