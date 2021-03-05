Ученые научили нейросеть «вынюхивать» рак подобно собакам 

Международная группа ученых разработала нейросеть, которая умеет определять наличие онкологических заболеваний по запаху. За основу проекта взяли аналогичную особенность собак, способных чувствовать наличие болезни с помощью обоняния. Об этом сообщил Scientific American со ссылкой на доклад в научном журнале PLOS One.

В рамках эксперимента исследователи сначала натренировали лабрадора ретривера Флорин и жесткошерстную выжлу Мидаса реагировать на признаки рака простаты в анализах мочи пациентов, а затем загрузили собранные данные в программу машинного обучения. Научные работники также изучили каждый из образцов биоматериалов на хроматографе и масс-спектрометре, чтобы установить состав вещества на молекулярном уровне.

В результате нейросеть начала точно ставить диагноз в 71% тестов и верно определять отсутствие болезни в 70-76% случаев. По словам ученых, это примерно эквивалентно средним результатам «собачьей» диагностики. Авторы исследования отметили, что в перспективе точность системы можно довести до 96%.

На основе полученных наработок исследователи спроектировали электронный детектор, получивший название «Нанонос». Предполагается, что в будущем его можно будет встраивать в смартфоны для быстрой диагностики состояния здоровья.

В начале марта группа ученых из Нижнего Новгорода представила приложение для выявления рака кожи по фотографиям родинок. Программа сравнивает снимки с базой данных и дает рекомендации пользователю.