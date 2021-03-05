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Ученые научили нейросеть «вынюхивать» рак подобно собакам 

+1 1 час назад
Ученые научили нейросеть «вынюхивать» рак подобно собакам
Фото: iStock.com
Международная группа ученых разработала нейросеть, которая умеет определять наличие онкологических заболеваний по запаху. За основу проекта взяли аналогичную особенность собак, способных чувствовать наличие болезни с помощью обоняния. Об этом сообщил Scientific American со ссылкой на доклад в научном журнале PLOS One.
В рамках эксперимента исследователи сначала натренировали лабрадора ретривера Флорин и жесткошерстную выжлу Мидаса реагировать на признаки рака простаты в анализах мочи пациентов, а затем загрузили собранные данные в программу машинного обучения. Научные работники также изучили каждый из образцов биоматериалов на хроматографе и масс-спектрометре, чтобы установить состав вещества на молекулярном уровне.
В результате нейросеть начала точно ставить диагноз в 71% тестов и верно определять отсутствие болезни в 70-76% случаев. По словам ученых, это примерно эквивалентно средним результатам «собачьей» диагностики. Авторы исследования отметили, что в перспективе точность системы можно довести до 96%.
На основе полученных наработок исследователи спроектировали электронный детектор, получивший название «Нанонос». Предполагается, что в будущем его можно будет встраивать в смартфоны для быстрой диагностики состояния здоровья.
В начале марта группа ученых из Нижнего Новгорода представила приложение для выявления рака кожи по фотографиям родинок. Программа сравнивает снимки с базой данных и дает рекомендации пользователю.
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Наука и техника , Нижегородская Область , Нижний Новгород
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