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В США впервые в мире привили приматов от COVID-19 

ТАСС 27 минут назад
В США впервые в мире привили приматов от COVID-19
Фото: Reuters
Сотрудники зоопарка американского города Сан-Диего привили от коронавируса четырех орангутанов и пятерых карликовых шимпанзе-бонобо. Как сообщило в четверг местное издание The San Diego Union-Tribune, это первые приматы, которые получили вакцину от вируса.
Отмечается, что животным был введен экспериментальный препарат ветеринарной фармацевтической компании Zoetis, являющейся структурным подразделением Pfizer.
В середине января в зоопарке Сан-Диего коронавирусом заразились восемь горилл. Сообщается, что они были инфицированы после контакта с больным сотрудником сафари-парка, который переносил заболевание в бессимптомной форме и работал с использованием средств защиты.

"Этот факт позволил нам понять, что другие приматы находятся в зоне риска. Мы хотели сделать все возможное, чтобы защитить их от вируса, потому что на самом деле мы не знаем, как он может на них повлиять", — приводит издание слова главного специалиста по охране природы зоопарка Надин Ламберски.

По ее словам, на сегодняшний день привиты также все сотрудники зоопарка, имеющие контакт с животными.
Вакцина Zoetis еще не прошла до конца необходимые тестирования, однако в Сан-Диего посчитали, что риск заражения и его последствий слишком велик. Приматы получили две дозы вакцины с интервалом в три недели в конце января — начале февраля текущего года. Отмечается, что дозы были введены лишь тем животным, которые спокойно отнеслись к процессу вакцинации. О явных побочных эффектах у животных не сообщается. У двух особей взяты образцы крови для определения уровня антител.
Как отмечает издание, приматы в зоопарке регулярно прививаются от гриппа и кори.
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Наука и техника , Pfizer , Нью-Йорк , США
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