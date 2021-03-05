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Внутри ядра Земли обнаружили неизвестную структуру 

Lenta.ru 50 минут назад
Внутри ядра Земли обнаружили неизвестную структуру
Фото: phys.org
Ученые Австралийского национального университета подтвердили, что внутреннее ядро Земли на самом деле является двойным, и в нем присутствует неизвестный слой. Об исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи сопоставили множество моделей внутреннего ядра Земли с данными о времени прохождения сейсмических волн через недра планеты, собранными Международным сейсмологическим центром. Оказалось, что наблюдаемой картине соответствует несколько наиболее вероятных вариантов анизотропии ядра, то есть оно обладает определенной внутренней структурой, влияющей на скорость сейсмических волн.
Некоторые специалисты считают, что материал внутреннего ядра заставляет волны распространяться быстрее параллельно экватору, однако другие утверждают, что более высокая скорость характерна для волн, перемещающихся параллельно оси вращения Земли. В новой научной работе была подтверждена вторая версия.
Это указывает на то, что ранняя Земля перенесла два отдельных этапа охлаждения, и кристаллы железа, составляющие внутреннее ядро, по-разному сложены, образуя более сложную структуру.
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