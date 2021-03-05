В грунте с астероида Итокава обнаружили внеземную органику

В конце ноября 2005 года космический аппарат "Хаябуса" смог взять пробы грунта с астероида 25143 Итокава. Это околоземный астероид диаметром чуть больше полукилометра. Его орбита пересекает орбиты Марса и Земли.

Франции, Японии и Команда ученых из Великобритании США исследовала образцы грунта, которые "Хаябуса" доставила на Землю. Они обнаружили на астероиды следы внеземных органических веществ. Информация об открытии опубликована в научном журнале Scientific Reports

В пробах грунта с астероида исследователи обнаружили полициклические ароматические углеводороды и нанокристаллический графит. Соотношение различных изотопов водорода и азота в этих веществах отличается от земного, что подтверждает их космическое происхождение.

Исследование образцов грунта также помогло понять, как именно образовался астероид Итокава. Анализ водяного льда показал, что на ранней стадии существования вещество небесного тела подвергалось химическим метаморфозам, в результате которых появился графит. Ученые обнаружили следы того, что ранее в истории Итокавы имело место катастрофическое столкновение с другим небесным телом. Оно напрямую повлияло на химический состав астероидного грунта.