Назван срок «нулевой» заболеваемости COVID в России 

Россия в скором времени может столкнуться с ростом заболеваемости коронавирусом. Причиной этого может стать отмена ограничений во многих регионах — некоторые даже разрешили провести масленичные гуляния.

Однако избежать негативного сценария удастся, если и дальше наращивать темпы вакцинации населения. Как говорят опрощенные «Известиями» эксперты, прививки уже к концу марта могут снизить прирост заболевших до 0,1%.

А если к лету удастся привить 30–35 млн человек, то в августе счёт заболевших в сутки будет идти не на сотни, а на единицы.

Тогда у нас будет планомерное падение эпидемиологических цифр, вплоть до очень низких в мае, когда счёт будет идти на сотни заболевших в сутки, и единичных случаев в августе, — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ровно год назад Москва ввела режим повышенной готовности к эпидемии. Тогда в стране было всего несколько заболевших, и за год их число увеличилось до 4,2 млн, и только в столице переболели 985 тысяч человек. Пандемия унесла жизни 87 823 россиян.