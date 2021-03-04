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Названа дата открытия первого космического отеля 

Газета.Ru 30 минут назад
Первый космический отель откроют к 2027 году
Фото: Orbital Assembly Corporation
Компания Orbital Assembly объявила дату открытия первого космического отеля, который будет расположен на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает CNN.
Согласно заявлению, строительство станции Voyager начнется в 2025 году. Сдача проекта планируется к 2027 году.
Ожидается, что в отеле будут размещены капсулы, общей вместимостью до 400 человек.
На станции также будут построены бары с видом на Землю, рестораны, спа-центр, кинотеатр и другие развлечения. Согласно плану, отель внешне будет похож на обруч, который будет вращаться для создания искусственной гравитации. Стоимость проекта и номеров не называется.
Кроме того, компания Orbital Assembly намерена выставить на продажу некоторые модули для правительств стран или желающих купить виллу на орбите.
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