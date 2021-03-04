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В доставленном с астероида грунте нашли внеземную органику 

Lenta.ru 23 минуты назад
В грунте с астероида нашли внеземную органику
Фото: JAXA
В образце грунта с астероида (25143) Итокава, доставленном зондом «Хаябуса», были обнаружены следы воды и внеземных органических веществ. Об этом сообщается в статье международной группы ученых, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Органическое вещество представлено нанокристаллическим графитом и полициклическими ароматическими углеводородами с высокими соотношениями дейтерия к водороду и азота-15 к азоту-14. Это исключает возможность того, что оно попало на астероид в результате выстрела, совершенного зондом для получения материала, и подтверждает его внеземное происхождение.
Открытие также указывает на то, что Итокава сформировался в поясе астероидов из груды перемешивающихся космических обломков предыдущего, более крупного астероида. Грунт содержит водяной лед с относительно низким содержанием дейтерия, что характерно для космических тел из внутренней части Солнечной системы (в нее входят планеты земной группы и сам пояс астероидов).
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Это означает, что на ранней стадии своего существования астероид подвергся химическим метаморфозам и дегидратации силикатов, что привело к появлению графита. В результате катастрофического процесса (столкновения с другим космическим телом) силикаты разрушились, что завершило метаморфическую стадию эволюции Итокавы. От углеродистого хондрита астероид получил экзогенную воду и примитивные органические вещества, что продолжило сложные химические взаимодействия на небесном теле.
Итокава — околоземный астероид, чья орбита пересекает орбиты Марса и Земли. Его масса составляет около 35 миллионов тонн, а максимальный диаметр немного превышает полкилометра. 20 ноября 2005 года на астероид высадился японский космический аппарат Хаябуса, который затем доставил образцы грунта астероида на Землю.
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Наука и техника
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