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У переболевших коронавирусом могут возникнуть проблемы с психикой 

Аргументы Недели и ещё 7 42 минуты назад
Ученые из Оксфордского университета Брукса определили, что большая часть переболевших COVID-19 страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств. 95% пациентов страдали посттравматическим стрессовым расстройством.
От 17 до 42% пациентов испытывали аффективные расстройства, например, депрессию. Временное нарушение внимания наблюдалось у 45% переболевших COVID-19, ухудшение памяти — от 13 до 28%.
Психоневрологические проблемы в долгосрочной перспективе выражаются в аффективных расстройствах и утомляемости.
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Наука и техника , Видео , COVID-19 , Германия , США , Великобритания , Франция
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