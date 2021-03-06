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Ученые из Оксфордского университета Брукса определили, что большая часть переболевших COVID-19 страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств. 95% пациентов страдали посттравматическим стрессовым расстройством.

От 17 до 42% пациентов испытывали аффективные расстройства, например, депрессию. Временное нарушение внимания наблюдалось у 45% переболевших COVID-19, ухудшение памяти — от 13 до 28%.

Психоневрологические проблемы в долгосрочной перспективе выражаются в аффективных расстройствах и утомляемости.