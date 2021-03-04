Раскрыта дата «убийства» браузера Edge компанией Microsoft 

В сети появилась информация о том, когда же Microsoft «убьёт» свой классический браузер Edge. После того, как это всё же произойдёт, единственным актуальным вариантом приложения останется версия на базе Chromium.

По данным, собранным изданием ITHome, случится отказ от устаревшего браузера 9 марта 2021 года. Ну то есть открывать программу всё ещё будет можно, но Microsoft перестанет выпускать для неё обновления. Это, в свою очередь, означает, что пользователя не смогут ощущать себя защищёнными, используя устаревший Edge, так как приложение будет лишено и актуальных патчей безопасности.

Что интересно, владельцы Windows 7 и Windows 8 смогут и дальше пользователя этой версией браузера. Связано это с тем, что эти ОС Microsoft не получат «убивающее» Edge обновление.