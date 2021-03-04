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По WhatsApp теперь можно звонить с компьютера 

Ferra.ru и ещё 2 3 часа назад
Пользователи смогут звонить с компьютера по WhatsApp
Фото: РИА Новости
Последние несколько месяцев WhatsApp занимается тесной интеграцией новых функций в компьютерную версию мессенджера. Вот и на этот раз в неё была внедрена долгожданная возможность — возможность совершать голосовые и видеозвонки.
Нововведение доступно для пользователей macOS и Windows. При этом для того, чтобы появилось, надо обновиться до самой актуальной версии приложения, сообщается в блоге WhatsApp.
WhatsApp
Стоит отметить, что мессенджер использует сквозное шифрование во время звонков. Что это означает? Что само приложение не имеет доступа к онлайн-связи между пользователями.
К сожалению, на данном этапе голосовые и видеозвонки не доступны в веб-версии сервиса. Но учитывая, что её в компании также стараются «прокачивать», вполне вероятно, что нововведение доберётся и до неё.
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