Пользователи смогут звонить с компьютера по WhatsApp

Последние несколько месяцев WhatsApp занимается тесной интеграцией новых функций в компьютерную версию мессенджера. Вот и на этот раз в неё была внедрена долгожданная возможность — возможность совершать голосовые и видеозвонки.

Нововведение доступно для пользователей macOS и Windows. При этом для того, чтобы появилось, надо обновиться до самой актуальной версии приложения, сообщается в блоге WhatsApp.

WhatsApp

Стоит отметить, что мессенджер использует сквозное шифрование во время звонков. Что это означает? Что само приложение не имеет доступа к онлайн-связи между пользователями.

К сожалению, на данном этапе голосовые и видеозвонки не доступны в веб-версии сервиса. Но учитывая, что её в компании также стараются «прокачивать», вполне вероятно, что нововведение доберётся и до неё.