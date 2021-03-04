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Москва

Роскосмос запускает телеканал о космосе 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Роскосмос запустил телеканал о космосе
Фото: РИА Новости
Роскосмос совместно с телекомпанией "Первый ТВЧ" запускает новый спутниковый и онлайн-телеканал "Первый Космический". Об этом говорится на сайте госкорпорации.

"Роскосмос и телекомпания "Первый ТВЧ" запускают телеканал "Первый Космический". Стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор", — сообщается в публикации.

Начало вещания телеканала запланировано на 4 марта. В эфире будут идти новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи о Вселенной и тематические художественные и документальные фильмы. Кроме того, на канале будут транслировать эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов Роскосмоса.
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Наука и техника , Роскосмос , Москва
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