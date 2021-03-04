Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Россия начала проектирование миссии на Венеру 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 38 минут назад
В России стартовали работы по проектированию отечественного космического аппарата "Венера-Д" для исследования поверхности Венеры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заведующую лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмилу Засову.
По ее словам, речь идет об аванпроекте. Запуск запланирован на 2029 год. Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый также подтвердил эту информацию.
Автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы второй по удаленности от Солнца планеты, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.
12 февраля 1961 года СССР запустил к Венере автоматическую межпланетную станцию (АМС) "Венера-1". Тогла земной аппарат впервые в истории пролетел в относительной близости от планеты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В России остановили создание первого частного космодрома В России остановили создание первого частного космодрома Маск выразил надежду на успех Starship в будущем Маск выразил надежду на успех Starship в будущем Установлена связь группы крови и риска заболевания коронавирусом Установлена связь группы крови и риска заболевания коронавирусом
Наука и техника , Видео , Лев Зеленый , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
00:34
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
Происшествия
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
01:29
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
Армия
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
00:48
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
Армия
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
01:16
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
Армия
Видео с новым мега проектом России «Арктик СПГ-2»
04:54
Видео с новым мега проектом России «Арктик СПГ-2»
Наука и техника
Видео взрыва Starship SN10 после посадки
00:26
Видео взрыва Starship SN10 после посадки
Наука и техника
Видео с умершими людьми, сделанные нейросетью
03:04
Видео с умершими людьми, сделанные нейросетью
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение