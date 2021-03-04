Видео взрыва Starship SN10 после посадки 

3 марта прототип космического корабля Starship SN10, разработанного американской компанией SpaceX , взорвался через несколько минут после первой за все время испытаний успешной посадки. Взрыв произошел примерно через 8 минут после посадки. Ранее сообщалось, что протитип Starship SN10 впервые совершил посадку, до этого все тестовые полеты завершались взрывом корабля при приземлении. Последние испытания были проведены со второй попытки, так как в первый раз запуск коробля экстренно отменили сразу после начала работы двигателей.

Предыдущие два запуска прототипа корабля Starship в декабре и феврале также закончились взрывами при посадке на полигоне в Техасе.