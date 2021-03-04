В России остановили создание первого частного космодрома 

Создание первого российского частного космодрома в Нижегородской области приостановили из-за бюрократии, заявил генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

«Суборбитальный проект приостановлен, по космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы», — пояснил РИА «Новости» гендиректор.

По его словам, год назад компания смогла договориться с региональными властями о том, что прежде чем согласовывать оценку действия космодрома на окружающую среду и проводить общественные слушания, будут согласованы санитарно-защитные зоны космодрома.

Проект зон разработали и направили в нижегородский институт Роспотребнадзора . Его перенаправили в ФМБА , затем — в федеральный Роспотребнадзор, но ответ до сих пор не поступил.

Пушкин отметил, что профильные министерства региона отказываются помогать проекту, а Роскосмо не может помочь, поскольку согласование экологических норм космодрома — не его специализация.

В правительстве Нижегородской области сообщили, что не знают об отказе инвестора от проекта космодрома. «Со стороны правительства инвестору рекомендовано спроектировать санитарно-защитную зону многоразового суборбитального космического комплекса. Варианты с участком прорабатываются. Обновленный проект оценки воздействия на окружающую среду, ранее направленный на доработку, в Минэкологии региона пока не поступал», — сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений области.

Пушкин отметил, что «КосмоКурс» два года не может получить нормативы для проектирования суборбитальной туристической ракеты, так как она принадлежит Минобороны

«Эту документацию ведомство готово давать исполнителю только в случае, если они являются заказчиком. По нашему проекту, естественно, они не являются заказчиком. То есть они все правильно говорят с юридической точки зрения», — сказал гендиректор компании.