Отечественные ученые вычислили вторую магнитосферу Марса

В Институте космических исследований Российской академии наук сделали открытие, касающееся Марса. Для этого российские ученые использовали данные американского зонда MAVEN-1.
В Институте космических исследований выяснили, что Марс обладает гораздо более сложной магнитосферой, чем считалось ранее. Об этом сообщает РИА Новости.
Магнитосфера — это магнитное поле планеты. Оно считается очень важным для существования жизни, поскольку отклоняет от поверхности потоки солнечного излучения.
Российские ученые установили, что на обращенной к Солнцу стороне Марса постоянно существует магнитосфера. Ее образует тонкая оболочка между ионосферой планеты и обтекающим Марс солнечным ветром. Оказалось, что под влиянием внешних условий на Марсе формируются два разных "сорта" магнитосферы.
Собственного магнитного поля у Марса нет. Однако выяснилось, что смесь двух типов плазмы в верхних слоях атмосферы приводит к формированию магнитосферы, которая может оттеснять солнечный ветер от поверхности планеты.
Ранее "Профиль" писал о том, что ученые из Индийского института научного образования и исследований (IISER) в Калькутте установили связь между магнитным полем Марса, солнечным ветром и потерей Красной планетой большей части атмосферы. По словам исследователей, без собственной магнитосферы магнитное поле солнечного ветра могло "окутать" Марс, унося части атмосферы планеты и, в конечном итоге, полностью разрушить ее.