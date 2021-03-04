Отечественные ученые вычислили вторую магнитосферу Марса

В Институте космических исследований Российской академии наук сделали открытие, касающееся Марса. Для этого российские ученые использовали данные американского зонда MAVEN-1.

В Институте космических исследований выяснили, что Марс обладает гораздо более сложной магнитосферой, чем считалось ранее. Об этом сообщает РИА Новости

Магнитосфера — это магнитное поле планеты. Оно считается очень важным для существования жизни, поскольку отклоняет от поверхности потоки солнечного излучения.

Российские ученые установили, что на обращенной к Солнцу стороне Марса постоянно существует магнитосфера. Ее образует тонкая оболочка между ионосферой планеты и обтекающим Марс солнечным ветром. Оказалось, что под влиянием внешних условий на Марсе формируются два разных "сорта" магнитосферы.

Собственного магнитного поля у Марса нет. Однако выяснилось, что смесь двух типов плазмы в верхних слоях атмосферы приводит к формированию магнитосферы, которая может оттеснять солнечный ветер от поверхности планеты.