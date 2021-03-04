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Внутренняя угроза: может ли в России возникнуть новый штамм коронавируса 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Внутренняя угроза: может ли в России возникнуть новый штамм коронавируса
Фото: pixabay.com
В настоящее время на территории РФ уменьшается число заболевших коронавирусной инфекцией. Тем не менее, зимняя волна эпидемии еще не завершена, а динамику формирует рост количества людей с иммунной защитой от старых штаммов болезни. Такое мнение высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Специалист отметил, что существует риск нового подъема заболеваемости из-за британского штамма вируса или иных экзотических разновидностей заболевания. Также не исключено и появление собственной мутации в России.

«Если все пойдет без особых осложнений, то где-то к середине лета, я думаю, у нас уже заболеваемость снизится до так называемой спорадической», — цитирует врача радио Sputnik.

Болибок также указал, что существует немалая вероятность использования масочного режима как средства защиты от респираторных заболеваний в периоды их сезонной активности. Иммунолог подчеркнул, что эффективность такого метода уже успела показать себя на снижении случаев заражения тем же ОРВИ.

«Я думаю, что это будет практиковаться и дальше», — заключил медик.

Ранее в Италии был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2, возможно не восприимчивый к воздействию существующих вакцин. Ученые предположили, что новые мутации могут быть достаточно устойчивыми.
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Комментарии
Наука и техника , Владимир Болибок , ИА Sputnik
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