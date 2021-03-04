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В России началась разработка проекта полета на Венеру 

ТК «Звезда» 13 минут назад
В России началось проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д», предназначенной для исследования планеты Венера. На данный момент заключаются договоры с исполнителями. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый.

«Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности о венерианской программе», — рассказал ученый.

В ходе проектирования будут выяснены основные контуры станции — по мнению Зеленого, оно продлится два года. Также планируется реализовать возможность доставки грунта Венеры на Землю. Предполагается, что первый аппарат «Венера-Д» может быть запущен в 2029 году. Программа рассчитана на запуск про меньшей мере трех научных аппаратов.
Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР. К 50-летию полета на вторую от Солнца планету Роскосмос рассекретил документы по подготовке аппарата «Венера-7» к полету.
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Наука и техника , Видео , Роскосмос , РАН
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