В России началась разработка проекта полета на Венеру 

России началось проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д», предназначенной для исследования планеты Венера. На данный момент заключаются договоры с исполнителями. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый.

«Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности о венерианской программе», — рассказал ученый.

В ходе проектирования будут выяснены основные контуры станции — по мнению Зеленого, оно продлится два года. Также планируется реализовать возможность доставки грунта Венеры на Землю. Предполагается, что первый аппарат «Венера-Д» может быть запущен в 2029 году. Программа рассчитана на запуск про меньшей мере трех научных аппаратов.