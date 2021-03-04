Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Взлет прототипа корабля Starship компании SpaceX экстренно отменен 

Российская Газета и ещё 3 29 минут назад
Старт прототипа космического корабля Starship SN10, предназначенного для полетов на Марс, был экстренно отменен, передает ТАСС. Следующая попытка запуска произойдет через сутки. Напомним, что разработчиком Starship является американская компания SpaceX.
Сообщается, что взлет был отменен буквально после запуска двигателей корабля.

"Мы провели отсчет времени, мы осуществили зажигание двигателей Raptor, компьютер дал сигнал об отмене", — так прокомментировал случившееся диспетчер трансляции, которая велась на сайте компании.

Причина отмены пока не озвучена. Напомним, что в двух предыдущих попытках прототипы корабля взрывались при посадке.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
Российская Газета: последние новости
Доказана связь COVID-19 с группой крови Доказана связь COVID-19 с группой крови Японский миллиардер отберет восемь человек для полета на Луну Японский миллиардер отберет восемь человек для полета на Луну Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы
Наука и техника , Видео , SpaceX , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
01:23
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
Происшествия
Конфликт пациента больницы с охранником сняли на видео
01:11
Конфликт пациента больницы с охранником сняли на видео
Происшествия
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
00:30
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
Новости Москвы
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
00:57
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
Происшествия
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
01:54
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
Происшествия
Осьминог примерил кепку и попал на видео
00:51
Осьминог примерил кепку и попал на видео
В мире
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
00:25
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
Происшествия
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
00:22
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
В мире Происшествия
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
00:20
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
Экология
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
00:16
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение