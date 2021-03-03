Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Google пообещал прекратить слежку за пользователями 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Google пообещал прекратить слежку за пользователями
Фото: РИА Новости
Американская компания Google взяла на себя обязательство прекратить слежку за пользователями в Сети, пишет Independent.
Как сообщает издание, компания уже заявила, что прекратит поддержку сторонних файлов cookie, которые используются для отслеживания местоположения пользователей. Теперь Google заявила, что не будет использовать другие способы отслеживания людей, что приведет к серьезному изменению политики компании.

«Сегодня мы четко заявляем, что после прекращения использования сторонних файлов cookie мы не будем создавать альтернативные идентификаторы для отслеживания людей, просматривающих веб-страницы, и не будем использовать их в наших продуктах», — заявил директор Google по управлению продуктами для объявления конфиденциальности и доверия Дэвид Темкин.

Вместо этого, как отмечает Independent, компания будет использовать только «технологии сохранения конфиденциальности», которые по-прежнему позволяют рекламодателям понимать, как ведут себя люди, но без сбора информации о каждом из них в отдельности.
В декабре национальная комиссия по информатике и свободам Франции оштрафовала компании Google и Amazon на 100 и 35 млн евро соответственно за несоблюдение законодательства по конфиденциальности данных пользователей.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Металлический шар с русскими надписями нашли на Багамах Металлический шар с русскими надписями нашли на Багамах На МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле На МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле В Нью-Йорке нашли новый вариант коронавируса В Нью-Йорке нашли новый вариант коронавируса
Комментарии
Наука и техника , Amazon , Google , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
01:23
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
Происшествия
Конфликт пациента больницы с охранником сняли на видео
01:11
Конфликт пациента больницы с охранником сняли на видео
Происшествия
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
01:54
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
Происшествия
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
00:30
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
Новости Москвы
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
00:57
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
Происшествия
Осьминог примерил кепку и попал на видео
00:51
Осьминог примерил кепку и попал на видео
В мире
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
00:25
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
Происшествия
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
00:22
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
В мире Происшествия
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
00:20
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
Экология
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
00:16
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение