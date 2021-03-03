Google пообещал прекратить слежку за пользователями 

«Сегодня мы четко заявляем, что после прекращения использования сторонних файлов cookie мы не будем создавать альтернативные идентификаторы для отслеживания людей, просматривающих веб-страницы, и не будем использовать их в наших продуктах», — заявил директор Google по управлению продуктами для объявления конфиденциальности и доверия Дэвид Темкин.