Google пообещал прекратить слежку за пользователями 

Американская компания Google взяла на себя обязательство прекратить слежку за пользователями в Сети, пишет Independent.
Как сообщает издание, компания уже заявила, что прекратит поддержку сторонних файлов cookie, которые используются для отслеживания местоположения пользователей. Теперь Google заявила, что не будет использовать другие способы отслеживания людей, что приведет к серьезному изменению политики компании.
«Сегодня мы четко заявляем, что после прекращения использования сторонних файлов cookie мы не будем создавать альтернативные идентификаторы для отслеживания людей, просматривающих веб-страницы, и не будем использовать их в наших продуктах», — заявил директор Google по управлению продуктами для объявления конфиденциальности и доверия Дэвид Темкин.
Вместо этого, как отмечает Independent, компания будет использовать только «технологии сохранения конфиденциальности», которые по-прежнему позволяют рекламодателям понимать, как ведут себя люди, но без сбора информации о каждом из них в отдельности.
В декабре национальная комиссия по информатике и свободам Франции оштрафовала компании Google и Amazon на 100 и 35 млн евро соответственно за несоблюдение законодательства по конфиденциальности данных пользователей.