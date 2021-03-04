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Разработан первый в мире ноутбук с расширяемым экраном 

Ferra.ru и ещё 1 2 часа назад
Разработан первый в мире ноутбук с расширяемым экраном
Фото: Ferra.ru
Компания Compal объявила о разработке первого в мире ноутбука с расширяемым экраном — Airttach.
В комплекте с ноутбуком идут две сменные панели, которые крепятся по обе стороны от основного экрана. В развернутом виде экран имеет диагональ 13 дюймов с соотношением сторон 48:9. Сам ноутбук по габаритам сопоставим с обычным переносным компьютером, что позволяет его носить собой в сумке. Съемные панели устройства могут функционировать и отдельно.
Сейчас первый в мире ноутбук с расширяемым экраном пребывает на стадии прототипа, однако в течение года компания намерена полностью завершить разработку. Представители Compal отмечают, что предназначен Airttach для людей, которым необходимо отслеживать сразу много информации. Это могут быть как контентмейкеры, так и биржевые трейдеры и госслужащие.
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