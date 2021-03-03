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Ученые развеяли популярный миф о защитных масках 

Национальная Служба Новостей 18 минут назад
Ученые развеяли популярный миф о защитных масках
Фото: nsn.fm
Ношение защитных масок не способствует развитию гипоксии — пониженному содержанию кислорода в организме. Об этом сообщает журнале PLOS ONE, ссылаясь на данные исследований, проведённых учеными из Университетской больницы в Кливленде.
Специалисты организовали эксперимент с участием 50 добровольцев, возраст которых в среднем был 33 года. Медики измерили у всех частоту сердечных сокращений, а также уровень кислорода и углекислого газа в крови во время покоя и быстрой ходьбы. Сравнив показатели, ученые установили, что ни у одного из участников не наблюдалось кислородного голодания или избытка углекислого газа в крови.
К слову, ранее главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил, что граждане, сделавшие прививку от коронавируса, могут быть источником инфекции. По его словам, пока нельзя отменять такие «проверенные меры профилактики», как дистанцирование и ношение защитных масок.

«Пандемия, к сожалению, продолжается», — цитирует Брико РИА Новости.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил на своем YouTube-канале, что носить маску на улице стоит только при температуре ниже 10 градусов, сообщает телеканал «360». По его словам, это необходимо делать лишь в тесных местах с плохой вентиляцией.
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Комментарии
Наука и техника , Евгений Комаровский , Николай Брико , Минздрав РФ , РАН , РИА Новости
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