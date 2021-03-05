На МКС решили установить накладку на трещину в модуле 

«Сегодня российский экипаж МКС в рамках работ по устранению негерметичности в модуле «Звезда» выполнит ряд ремонтно-восстановительных работ. Космонавт Сергей Рыжиков подготовит поверхность перед нанесением третьего слоя герметика, нанесет герметик и установит накладку на предполагаемое место негерметичности на корпусе», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.