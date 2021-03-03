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У головоногих моллюсков нашли признаки разума 

Lenta.ru 20 минут назад
Интеллект каракатицы сравнили с разумом ребенка
Фото: globallookpress.com
Ученые США и Великобритании показали, что каракатицы обладают достаточно развитым интеллектом, и их разум по уровню сравним с разумом человеческого ребенка. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Головоногие моллюски прошли новую версию зефирного теста, нацеленного на изучение отсроченного удовольствия, когда человек или животное способно отказаться от немедленной выгоду в пользу большего вознаграждения в будущем. В классическом эксперименте, проведенном в Стэнфордском университете в 1970-м, детям предлагалось получить один зефир сразу же или подождать 15 минут и получить два зефира. Те испытуемые, что успешно прошли тест, позже демонстрировали более высокий уровень образования и набирали больше баллов при приеме в вузы.
Некоторые животные также способны пройти зефирный тест, что является признаком высокого интеллекта, в том числе приматы, собаки и птицы семейства врановые. Каракатицы также способны воздерживаться от утреннего приема крабового мяса, если им дают понять, что на обед они получат креветки. Однако в новой статье ученые отметили, что по предыдущим экспериментам нельзя определить, действительно ли головоногие моллюски способны к отсроченному удовольствию или это реакция на доступность пищи.
В новом эксперименте шесть каракатиц поместили в специальный резервуар с двумя закрытыми камерами с прозрачными дверцами. В камерах была пища: в одной кусок сырой креветки, а в другой — живые стеклянные креветки. Двери были обозначены символами, которые каракатицы могли опознавать. Круг означал, что дверь откроется сразу, а треугольник — через определенный промежуток времени. Если каракатица выбирала кусок сырой креветки, пищу из другой камеры сразу же убирали.
Оказалось, что все каракатицы могли ждать 50-130 секунд, чтобы получить лучшую еду. Это сопоставимо сопоставимо с результатами, полученными для позвоночных с большим мозгом, таких как шимпанзе, вороны и попугаи. Ученые полагают, что способность к отложенному удовольствию развилась у головоногих из-за их хищнического поведения. Большую часть времени они маскируются, ожидая пищу, однако при охоте за добычей каракатицы становятся заметными для других хищников.
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Наука и техника , США , Великобритания
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