Сотрудников российских компаний атаковал троян

Хакеры провели атаку на сотрудников российских компаний новым, ранее неизвестным вирусом-шифровальщиком. Как сообщили РБК в «Лаборатории Касперского», злоумышленники осуществляли заражение устройств через фишинговые письма.

По данным специалистов, за действиями стоит русскоязычная хакерская группа RTM. Они рассылали письма с трояном. Темы для сообщений выбирались так, чтобы жертва открыла содержимое.

Атака началась с декабря 2020 года, от нее пострадали 10 финансовых и транспортных компаний из России. Для заражения нужно было перейти по ссылке в письме или открыть вложенный файл.

После этого злоумышленники пытались перевести деньги через бухгалтерские программы через подмену реквизитов в платежных поручениях или вручную удаленно. Если им это не удавалось, то на устройства устанавливалась программа-шифровальщик Quoter.

«Обычно программы-шифровальщики используются в атаках на зарубежные организации», — пояснил специалист.