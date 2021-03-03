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Сотрудников российских компаний атаковал неизвестный вирус-шифровальщик 

Lenta.ru 46 минут назад
Сотрудников российских компаний атаковал троян
Фото: РИА Новости
Хакеры провели атаку на сотрудников российских компаний новым, ранее неизвестным вирусом-шифровальщиком. Как сообщили РБК в «Лаборатории Касперского», злоумышленники осуществляли заражение устройств через фишинговые письма.
По данным специалистов, за действиями стоит русскоязычная хакерская группа RTM. Они рассылали письма с трояном. Темы для сообщений выбирались так, чтобы жертва открыла содержимое.
Атака началась с декабря 2020 года, от нее пострадали 10 финансовых и транспортных компаний из России. Для заражения нужно было перейти по ссылке в письме или открыть вложенный файл.
После этого злоумышленники пытались перевести деньги через бухгалтерские программы через подмену реквизитов в платежных поручениях или вручную удаленно. Если им это не удавалось, то на устройства устанавливалась программа-шифровальщик Quoter.
Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов констатировал, что раньше отечественные хакеры не атаковали российские компании таким образом.

«Обычно программы-шифровальщики используются в атаках на зарубежные организации», — пояснил специалист.

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В сентябре 2020 года сообщалось, что русскоязычные хакеры из группировки OldGremlin атаковали несколько российских компаний, несмотря на запрет: в среде киберпреступников существует негласное правило «не работать по РУ».
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Комментарии 1
Наука и техника , Сергей Голованов , Лаборатория Касперского
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