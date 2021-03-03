Видео нового способа определения долгожителей 

Молодые ученые из Дубны открыли новый быстрый способ определения потенциальных долгожителей. Тест делается всего за 3 часа. Человеку для этого достаточно сдать свою кровь и ученые определят наличие гена долголетия.

В свое время журнал Science опубликовал результаты необычного исследования: изучив всего 150 генетических вариаций (однонуклеотидных полиморфизмов) ученые способны предсказать с почти 80%-ной точностью, кто сможет дожить до глубокой старости. Кроме потенциального способа предсказать, кто сможет дожить до сотого дня рождения, исследование демонстрирует существенное влияние генетических факторов на продолжительность жизни. Исследователи надеются, что выявление генов и соответствующих молекулярных механизмов, которые способствуют долголетию, в будущем поможет отсрочить или вовсе предотвратить различные возрастные заболевания, такие как болезни сердца, болезнь Альцгеймера и даже рак.