Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Видео нового способа определения долгожителей 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
Молодые ученые из Дубны открыли новый быстрый способ определения потенциальных долгожителей. Тест делается всего за 3 часа. Человеку для этого достаточно сдать свою кровь и ученые определят наличие гена долголетия.
В свое время журнал Science опубликовал результаты необычного исследования: изучив всего 150 генетических вариаций (однонуклеотидных полиморфизмов) ученые способны предсказать с почти 80%-ной точностью, кто сможет дожить до глубокой старости. Кроме потенциального способа предсказать, кто сможет дожить до сотого дня рождения, исследование демонстрирует существенное влияние генетических факторов на продолжительность жизни. Исследователи надеются, что выявление генов и соответствующих молекулярных механизмов, которые способствуют долголетию, в будущем поможет отсрочить или вовсе предотвратить различные возрастные заболевания, такие как болезни сердца, болезнь Альцгеймера и даже рак.
Комментарии
Наука и техника , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
01:09
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
Происшествия
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
00:41
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
Происшествия
Видео процесса уничтожения химоружия в России
11:26
Видео процесса уничтожения химоружия в России
Армия
Видео соревнований водных спасателей Петербурга
02:16
Видео соревнований водных спасателей Петербурга
Общество
Видео с пересохшими каналами Венеции
00:30
Видео с пересохшими каналами Венеции
В мире
Видео комментария Лаврова по поводу санкций США
01:24
Видео комментария Лаврова по поводу санкций США
Политика
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
00:50
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение